Blu-Ray 3D Le Hobbit - La trilogie - Ultimate Blu-ray 3D Edition

Sortie le 22/04/2015

Découvrez les bande-annonces ici





Le Hobbit - La Trilogie



Plongez dans l'univers fantastique de la saga le Hobbit, qui prend place 60 ans avant les aventures de Frodon Sacquet dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Inspirée par le romain Le Hobbit de l'écrivain britannique J.R.R Tolkien, la sage raconte les aventures de Bilbon Sacquet, l'oncle de Frodon, dans un périlleux voyage vers la Montagne Solitaire où se cache un trésor gardé par le redoutable dragon Smaug.









Synopsis des trois épisodes de la saga Le Hobbit



Le Hobbit : un Voyage inattendu

Les aventures de Bilbon Sacquet, entraîné dans une quête héroïque pour reprendre le Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis longtemps auparavant par le dragon Smaug. Abordé à l’improviste par le magicien Gandalf le Gris, Bilbon se retrouve à intégrer une compagnie de 13 nains menée par Thorin Ecu-de-Chêne, guerrier légendaire. Ce voyage les emmènera au Pays sauvage, à travers des territoires dangereux grouillant de gobelins et d’orques, de wargs assassins et d’énormes araignées, de changeurs de peau et de sorciers.









Le Hobbit : la Désolation de Smaug



Après avoir survécu à un périple inattendu, la petite bande s'enfonce vers l'Est, où elle croise Beorn, le Changeur de Peau, et une nuée d'araignées géantes au cœur de la Forêt Noire qui réserve bien des dangers. Alors qu'ils ont failli être capturés par les redoutables Elfes Sylvestres, les Nains arrivent à Esgaroth, puis au Mont Solitaire, où ils doivent affronter le danger le plus terrible – autrement dit, la créature la plus terrifiante de tous les temps qui mettra à l'épreuve le courage de nos héros, mais aussi leur amitié et le sens même de leur voyage: le Dragon Smaug.